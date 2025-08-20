Hojlund-Napoli, Romano: "Il Napoli c'è e il giocatore ha fatto una richiesta"

Sul suo canale Youtube il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione relativa al mercato del Napoli per il ruolo di centravanti: "Il Milan ha avuto contatti con gli agenti di Hojlund. C'è un discorso chiave per lui. Mentre lo United apre al prestito con diritto di riscatto, la volontà del giocatore trasmessa ai suoi agenti è quella di non ritrovarsi il prossimo anno di nuovo allo United ma di rientro da un prestito e dunque fuori dal progetto e dai titolari. Il Milan sta facendo le sue valutazioni e intanto accelera per Boniface. Su Hojlund non dimentichiamo le chiamate del Napoli, che ha chiesto informazioni anche su Arokodare del Genk. Mantengo l'ottimismo per Juanlu. Anche in mattinata nuovi contatti. Il giocatore spera in un accordo quanto prima e non ci sono deadline".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.