Hojlund-Napoli, Romano: "La punta si sta accordando con lo United per i termini di uscita"

"Hojlund al Napoli in dirittura d'arrivo. Ci siamo quasi, bisogna lavorare ai dettagli". Ne parla su Youtube il giornalista Fabrizio Romano. Affare a un passo dalla conclusione ma c'è anche una novità, il vero motivo per cui bisognerà attendere ancora qualche ora prima dell'Here we go, della classica fumata bianca.

"Il Napoli sta andando molto forte. Nella serata di lunedì il Napoli è andato in chiusura col giocatore e con lo United. Pacchetto da 40-45 milioni complessivi. Obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore e alla qualificazione in Champions League. Il giocatore ha detto di sì. Cosa manca? Anche il contratto è quasi fatto, ma Hojlund deve accordarsi con lo United sulla compensazione di uscita visto che lo stipendio allo United non sarà lo stesso di Napoli. Quindi vanno sistemati i termini di uscita. Ma ci siamo, ormai".