Hojlund-Napoli, Schira: "Agente in città per completare le pratiche burocratiche"

Nelle ultime ore è emerso un rallentamento nell'affare che dovrebbe portare Rasmus Hojlund al Napoli a causa di un inserimento da parte del Red Bull Lipsia. Ma gli agenti dell'attaccante del Manchester United sono già a Napoli per completare l'affare con gli azzurri, almeno dal punto di vista del giocatore. A riferirlo è l'esperto di mercato Nicolò Schira:

"L'agente di Rasmus Hojlund è attualmente a Napoli per chiudere l'accordo di trasferimento dal Manchester United. Stanno completando le pratiche burocratiche. Hojlund ha un accordo con il Napoli per un contratto fino al 2030 (€5 milioni all'anno) con opzione per il 2031".