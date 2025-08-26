Ultim'ora Hojlund-Napoli, Sky: “Lo United vuole eliminare le presenze per l’obbligo”

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha riferito le ultime della trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund: “Si sta parlando in queste ore con il Manchester per arrivare ad un’intesa definitiva per il trasferimento del giocatore al Napoli. Il Napoli vorrebbe inserire delle clausole per rendere obbligatorio il riscatto: qualificazione in Champions League e numero di partite giocate da Hojlund che farà con la maglia del Napoli. Quindi il contributo che lo stesso Hojlund darà per conquistare un posto in Champions League nella prossima stagione.

Il Manchester sta cercando di togliere il numero di presenze, ma è una trattativa aperta e magari possono essere inserite ulteriori situazioni per andare a chiudere l’operazione, che sarà intorno ai 40-45 tra prestito e obbligo di riscatto. Il giocatore ha già dato l’ok al Napoli, poi si andrà allo scambio di documenti per fare arrivare il giocatore magari entro il fine settimana per non fare le corse nell’ultimo giorno di mercato, che chiude lunedì alle 20”.