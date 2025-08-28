Hojlund-Napoli, stasera agente in Italia per il contratto: già domani le possibili visite

vedi letture

Nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund, li riferisce nel corso di Sky Sport 24, Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky: "E’ stato raggiunto l'accordo verbale con il Manchester United, sarà prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo alla qualificazione in Champions del Napoli per la prossima stagione, togliendo il numero di presenze che avrebbe dovuto fare Hojlund per raggiungere questo obiettivo. Quindi andando incontro a quelle che erano le necessità del Manchester United.

Ora va limato chiaramente anche l'accordo definitivo con il giocatore, l'agente del ragazzo volerà in Italia questa sera proprio per mettere a punto il contratto con il Napoli, cosicché già domani, magari, il giocatore potrà raggiungere l'Italia e fare le visite mediche. Non ci dovrebbero essere sorprese visto che l'ok è già arrivato da diversi giorni e quindi domani ci apprestiamo a capire a che ora di fatto arriverà Hojlund in Italia per le visite mediche”.