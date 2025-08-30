Hojlund-Napoli, Tmw: piccola percentuale sulla futura rivendita, i dettagli

vedi letture

Accordo raggiunto: Rasmus Hojlund sarà un nuovo giocatore del Napoli. Le cifre dell’operazione sono ormai confermate, con un prestito da 6 milioni di euro e riscatto fissato a 44 milioni, oltre a una percentuale del 5% destinata al Manchester United sulla futura rivendita. Si tratta di un’intesa totale che ha visto tutte le parti soddisfatte, con i contratti già nelle mani degli avvocati per la stesura e la definizione finale dei dettagli.

Il riscatto diventerà obbligatorio al raggiungimento della qualificazione in Champions League, condizione che lega così il futuro del centravanti danese ai successi della squadra. Hojlund ha già dato piena disponibilità a vestire la maglia azzurra e nelle prossime ore completerà le visite mediche di rito, prima di mettersi a disposizione di Antonio Conte. A riferirlo attraverso il proprio account X, è il giornalista di Tuttomercatoweb Marco Conterio.