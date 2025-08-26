Hojlund si paga con la Champions: Gazzetta svela condizione per il riscatto

Dettagli su dettagli di un affare ormai definito, in attesa dei prossimi passaggi. Napoli e Manchester per Rasmus Hojlund "hanno trovato l’intesa ieri sulla base di un prestito oneroso da cinque milioni, più un diritto di riscatto fissato a 40" si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Diritto che può diventare obbligo a condizioni non certe proibitive, legate alle presenze, al numero di gol e soprattutto alla qualificazione alla prossima Champions League. Di fatto, col quarto posto – obiettivo minimo della stagione – il Napoli riscatterà Hojlund con i soldi che arriverebbero dall’Europa dei grandi. E attorno al danese potrà costruire il progetto futuro. L’okay di Hojlund è stato fondamentale per sbloccare l’impasse e dare un’accelerata alla trattativa".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ora chiude.