Hojlund, tentativo in extremis del Milan: la risposta del danese e dell'entourage

vedi letture

Il richiamo della Champions ha fatto breccia nel cuore di Rasmus Hojlund, ormai a un passo dal Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha raccontato del tentativo in extremis domenica del Milan per convincere il giocatore, ma alla fine lui ha scelto Napoli per la presenza della Champions. Così l'entourage della punta ha subito stoppato sul nascere il tentativo dei rossoneri.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ora chiude.