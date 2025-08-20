Ultim'ora Hojlund vuole essere rassicurato, Sky: “Il Napoli ha illustrato il progetto a papà e agente”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “Il Napoli si è inserito prepotentemente per Hojlund e ha scalato posizioni. Possiamo dire che Hojlund è l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco e coprire l’assenza di Lukaku. Non c’è ancora l’ok, è una trattativa che sta andando avanti. Le condizioni con cui il Napoli sta parlando con il Manchester United sono le stesse che aveva posto anche il Milan: prestito con diritto di riscatto. Il Napoli non solo ha parlato col Manchester, ma ha parlato anche col il papà e l’agente del giocatore per cercare di illustrare il progetto. Il gradimento sul progetto tecnico c’è, ma c’è sempre la solita rassicurazione che vorrebbe avere Hojlund riguardo la formula del trasferimento. Perché il prestito presuppone che ci sia un diritto di riscatto, che il giocatore insieme al Manchester preferirebbe che fosse obbligatorio. Questo il Napoli adesso non lo concede.

Il giocatore vorrebbe essere rassicurato che non è un prestito per tamponare un’emergenza che il Napoli ha, ma che ci possa essere una progettualità sul suo nome a Napoli. Ci saranno altre chiacchierate, sarà importante parlare anche con Conte. Il Napoli, però, si presenta alla corsa per Hojlund con il vantaggio rispetto alle altre avversarie: essere campione d’Italia, giocare la Champions e avere Conte, che è universalmente conosciuto come un allenatore vincente. Per il Napoli Hojlund ha un piccolo vantaggio in più: è un 2003. Siccome il Napoli sta facendo anche i conti con la lista, Hojlund almeno nella lista italiana non andrebbe ad occupare il posto. Questo potrebbe lasciare al Napoli qualche possibilità in più per il completamento della rosa da qui alla fine del mercato”.