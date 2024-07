AS - PSG, niente Osimhen: due colpi per il post Mbappé, servono più di 150mln

Il Paris Saint-Germain è alle prese con un'estate decisamente complicata, ovvero quella in cui c'è da far fronte all'addio di Kylian Mbappé. L'asso francese, passato al Real Madrid in queste settimane, dal 2017 con la casacca parigina ha collezionato 308 presenze tra tutte le competizioni e messo a segno 256 gol, determinanti per la conquista di 16 trofei (6 campionati, 2 Coppa di Lega Francese, 4 Coppe di Francia e 4 Supercoppe di Francia).

Una partenza decisamente pesante dunque, che può essere colmata solo con l'ingaggio di un top player. Stando ai rumors degli ultimi giorni, non ci sarebbe Victor Osimhen come possibile sostituto dal francese. Gli indizi portano a Julian Alvarez. L'argentino pare aver chiesto più spazio nel Manchester City, ma il club inglese non sembra essere disposto a cederlo a meno di un'offerta irrinunciabile. Stando a quello che riporta As.com, per convincere i Citizens servirebbero più di 80 milioni di euro.

Non solo Alvarez. Priorità in casa parigina alla sostituzione di Mbappé, ma non è l'unico colpo che il club intende chiudere nel corso del mercato estivo. Per la linea mediana piace Joao Neves, centrocampista classe 2004 che si sta mettendo enormemente in luce con la maglia del Benfica. Un altro investimento significativo per il PSG, visto che tale talento costa 75 milioni di euro.