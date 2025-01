As - Saltato Danilo, il Napoli ha bloccato Rafa Marin: senza il sostituto non parte

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto il giornalista Mirko Calemme, che ha fatto il punto sul mercato del Napoli e sulle trattative in corso: "Rafa Marin? La situazione è che il Napoli non può lasciare andare Marin perché non ha il sostituto. Se fosse arrivato Danilo, Marin sarebbe già in prestito al Villarreal. Da quello che so, il Napoli non ha mai voluto aprire al diritto di riscatto, perché l’anno prossimo ci sono le coppe.”

Su Garnacho: “Non credo che la trattativa sia ferma. Va avanti da tre settimane, e questo vuol dire che c’è volontà da entrambe le parti. Il problema è che c’è ancora distanza tra le parti. Il Napoli si è comunque cautelato aprendo la pista Adeyemi. È una trattativa aperta.”