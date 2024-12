Cdm - Folorunsho non convocato per Udine: "Forse aria di mercato?"

Il Napoli va ad Udine senza Kvaratskhelia per la prima volta in campionato durante questa stagione e Conte - che non ha voluto sbilanciarsi in conferenza - dovrebbe affidarsi a Neres senza toccare l’impianto tattico e le certezze di questa squadra, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il centro sportivo di Castel Volturno questa settimana ha raccolto tante idee, quasi come un laboratorio: "Nel 4-3-3 sono tre attaccanti, 3-5-2 ne sono due, sarebbe una riduzione a livello offensivo ma stiamo provando diversi moduli, ne abbiamo provati tanti e vedremo quale sarà il migliore".

Non solo Kvaratskhelia. Il quotidiano racconta che pure Folorunsho non è convocato: "Forse aria di mercato", si legge. Il Napoli per ritrovare il sentiero della vittoria s’affida alle sue certezze: la solidità difensiva e l’ottimo rendimento contro le squadre che in classifica vanno dal settimo posto in giù, eccetto l’esordio shock di Verona. L’allenatore dell’Udinese Runjaic invece deve fare a meno del portiere Okoye, del centrocampista Zarraga e dell’attaccante Davies ma ha annunciato il rientro tra i convocati di Sanchez.