Cdm - Gaetano in gruppo è il segnale che il mercato non si sblocca

Gianluca Gaetano torna ad allenarsi in gruppo. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Un segnale anche per il mercato perché per Gilmour la situazione non si sblocca, il Brighton non ha chiuso per il sostituto (O’Riley dal Celtic) e non libera il centrocampista scozzese. McTominay è il profilo individuato per alzare il livello qualitativo della mediana ma senza cessioni è difficile avere le risorse per convincere il Manchester United.

Durante i ritiri Conte ha schierato Gaetano sul centrosinistra dell’attacco nel 3-4-2-1, chissà se sta pensando di affidarsi a lui come alternativa ad Anguissa e Lobotka. Al Bentegodi i ricambi alla coppia titolare della mediana erano Coli Saco e Iaccarino".