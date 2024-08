Cdm - In uscita anche Cheddira e Ngonge per sbloccare Neres: i club interessati

Serve il mercato in uscita per sbloccare quello in entrata ed è soprattutto la partenza di Osimhen che rallenta la campagna acquisti del Napoli. Lo scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno che racconta anche dei rumors inglesi sulla proposta del Chelsea: 60 milioni più 10 di bonus e il cartellino di Lukaku per Osimhen. C’è l’ok di Maresca ma va convinto il centravanti nigeriano che ha l’accordo con il PSG.

La partenza di Victor sbloccherebbe anche l’assalto a David Neres. Secondo il quotidiano ci sono gli accordi definiti: 25mln più 5 di bonus al Benfica e un ingaggio di 3mln di euro all’esterno offensivo. Sarebbero necessarie anche altre uscite però in attacco: Cheddira, per cui è in pole l’Espanyol, e Ngonge che piace al Bologna. Per Simeone sono arrivate le richieste di Genoa e Betis Siviglia ma il Napoli dice no ed è probabile la permanenza.