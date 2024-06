CdM - Javi Guerra nel mirino del Napoli: la valutazione del Valencia

Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia, è nel mirino della società partenopea per colmare il vuoto di qualità lasciato da Zielinski.

Storicamente il Napoli è abituato a osservare il mercato spagnolo con particolare interesse. Nel corso dell'ultimo decennio sono tantissimi i calciatori presi da LaLiga e portati all'ombra del Vesuvio: Mathias Olivera, Fabian Ruiz, andando ancora più indietro Gonzalo Higuain, Raul Albiol, Josè Maria Callejon. E chi più ne ha più ne metta. E anche per il prossimo mercato gli occhi della dirigenza azzurra sono rivolti anche al campionato spagnolo.

Un nome per il centrocampo

Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia, è nel mirino della società partenopea per colmare il vuoto di qualità lasciato da Zielinski, trasferitosi all’Inter a parametro zero. Il Valencia lo valuta 25 milioni, il Napoli potrebbe farsi avanti con una proposta di 20 milioni di euro più bonus. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.