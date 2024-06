CdM - Lukaku, il Napoli chiederà il prestito con ingaggio a metà col Chelsea

Romelu Lukaku è il primo obiettivo per l'attacco del Napoli. A confermarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Romelu Lukaku è il primo obiettivo per l'attacco del Napoli. E l’attaccante belga, che sarà impegnato agli Europei, non ha mai nascosto la sua predilezione per Conte che lo ritiene l’erede di Osimhen. A confermarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ci proverà con il Chelsea e la formula è quella del prestito, anche se il club londinese, per il fairplay finanziario, ha necessità di monetizzare entro il 30 giugno e chiede il pagamento dell’intera clausola del calciatore: 44 milioni di euro.

Con l’ingaggio diviso tra le due parti, la società partenopea non si accollerebbe cosi una spesa ingente e potrebbe garantire un rinforzo di qualità e di sicuro rendimento. Non mancano le offerte al giocatore dalla Saudi Pro League, ma al momento l’attaccante ha altre priorità e non vorrebbe lasciare l’Europa".