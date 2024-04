Cdm - Pioli in pole perché Conte prende tempo: attende offerte dalla Premier

Conte nicchia, non ha dato ancora il suo sì alla proposta del Napoli e osserva le panchine della Premier League.

TuttoNapoli.net

Sono giorni in cui s’oscilla tra il presente e il futuro, scrive il Corriere del Mezzogiorno in merito al Napoli lotta per l’Europa ad Empoli mentre De Laurentiis con i suoi dirigenti progetta la prossima stagione: "Conte nicchia, non ha dato ancora il suo sì alla proposta del Napoli e osserva le panchine della Premier League. Il giovedì europeo, con la sconfitta del Milan, ha fornito un assist ai pensieri di De Laurentiis. Pioli ora è davanti a tutti nelle candidature ma è tutto ancora da scrivere, soprattutto il finale di campionato del Napoli".