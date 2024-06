CdM - Zanoli e Gaetano via a titolo definitivo? Si va verso la cessione in Serie A

Ai saluti, stavolta in maniera definitiva, potrebbero esserci anche Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano, rientrati dai prestiti a Salernitana e Cagliari

Il mercato non è ancora cominciato, almeno ufficialmente, ma il Napoli è molto attivo perché è consapevole di dover portare a compimento diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. E ai saluti, stavolta in maniera definitiva, potrebbero esserci anche Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano, rientrati dai prestiti a Salernitana e Cagliari rispettivamente.

A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Per entrambi si potrebbero profilare anche delle cessioni definitive. Il Cagliari ha fatto un sondaggio sul calciatore di Carpi, mentre per il centrocampista napoletano, classe 2000, c’è l’interessamento della Fiorentina del nuovo allenatore Raffaele Palladino".