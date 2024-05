CdS - ADL incontra Pozzo a Ibiza: non solo Lucca, nel mirino un centrocampista

Si vedrà, saranno di certo alcune delle storie che riempiranno l’estate azzurra. Come il mare di Formentera.

Lorenzo Lucca piace al Napoli, ma non è l'unico calciatore dell'Udinese che stuzzica il palato del club azzurro. Per il centrocampo, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, i partenopei starebbero facendo un pensierino anche per Walace, perno della formazione bianconera. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"Facile immaginare che tra una cosa e l’altra siano saltati anche sull’argomento Lucca, Lorenzo Lucca, il centravanti di 23 anni che piace al Napoli e che l’Udinese riscatterà dal Pisa dopo averne apprezzato doti e gol fondamentali per la salvezza; e che magari abbiano discusso anche dei muscoli di Walace, centrocampista brasiliano di 29 anni. Si vedrà, saranno di certo alcune delle storie che riempiranno l’estate azzurra. Come il mare di Formentera".