CdS - Kvara via per non ripetere il caso-Osimhen: la situazione è delineata

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione: “Situazione che mi sembra abbastanza delineata, Kvara sta per lasciare Napoli. Il suo futuro è al PSG, un affare importante per le casse del Napoli, che ora dovrà trovare una soluzione soprattutto dal punto di vista tecnico. Il pressing da Parigi non è mai finito ed il temporeggiare del georgiano acquista ulteriore senso. Gli azzurri non accettano contropartite, prezzo dell’affare 80 milioni. Credo tuttavia che il Napoli ha dimostrato di sapersi far trovare pronto sul mercato, e con un bel gruzzoletto potrà trovare il sostituto“.

“Volontà di Conte? Sarà lui a dircela in conferenza alla vigilia della gara contro il Verona. Evidentemente rispetto alla scorsa estate qualcosa è cambiato anche da parte sua. Non dimentichiamoci del caso Osimhen: ADL ha rifiutato offerte importanti in passato, evidentemente oggi le prospettive rispetto a certe offerte sono cambiate. Ha ritenuto opportuno non ripetere un altro caso Osimhen. A ciò aggiungiamo l’esplosione di Neres che cambia tutto dal punto di vista tecnico, adesso si può ragionare di fronte ad un’offerta molto importante. Quest’anno la Champions non c’è e servono soldi anche in questo modo“.