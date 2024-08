Cds - Lukaku, trattativa col Chelsea a piccoli passi ma il belga vuole solo il Napoli

Siamo ormai a poche ore dall'inizio di un nuovo campionato di Serie A, che per il Napoli comincerà domani a Verona contro l'Hellas. I partenopei affronteranno gli scaligeri presumibilmente con Raspadori al centro dell'attacco, che a gara in corso può essere sostituito da Simeone. Due profili che piacciono ad Antonio Conte, ma non come l'allievo prediletto Romelu Lukaku. Il belga è ancora al Chelsea, in attesa di sviluppi di quella che più che una trattativa pare una telenovela.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, la trattativa con il Chelsea per portare Romelu Lukaku al Napoli va avanti a piccoli passi, forte del gradimento assoluto del calciatore per la piazza e della sua voglia di tornare a giocare con Antonio Conte. C’è però da risolvere la situazione legata alla partenza di Victor Osimhen (che più che a Londra aspira a Parigi), che al momento ostacola la riuscita dell’operazione in tempi rapidi.