CdS - Mario Rui e un centrale via: il Napoli pensa anche a un altro difensore

Dopo aver completato le cessioni di Mario Rui e di un difensore centrale, il Napoli potrebbe pensare a un altro innesto per il reparto arretrato. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La ormai imminente partenza di Mario Rui, abbinata a quella di un centrale, potrebbe aprire anche l’esigenza di prendere un altro difensore.

Il Napoli ha la fortuna di avere Olivera in grado di fare due ruoli (braccetto ed esterno) e dovrà valutare se intervenire per dare un’alternativa a Spinazzola o ai centrali, anche in base ai posti disponibili che avrà in lista".