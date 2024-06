Cds - Spinazzola, si sta per chiudere: si aspetta solo l'addio di Mario Rui

L’accelerazione definitiva per Leonardo Spinazzola è prevista quando partirà Mario Rui, aperto a una nuova esperienza, meglio ancora se in Portogallo, in patria. L’esterno umbro, 31 anni, svincolato di lusso dopo aver chiuso la parentesi con la Roma, è considerato un’opportunità di mercato ed è stimato dal tecnico leccese: sul piatto un contratto di un anno, con eventuale opzione per quello successivo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.