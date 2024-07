Dazn - Il Napoli non molla Hermoso: possibile rialzo ruota intorno a una cessione

vedi letture

Il Napoli continua la trattativa con lo svincolato Mario Hermoso, che sembra essere il prossimo obiettivo dopo Buongiorno.

Il Napoli continua la trattativa con lo svincolato Mario Hermoso, che sembra essere il prossimo obiettivo dopo Buongiorno. A riportare gli aggiornamenti su X è Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Dazn: "Inter, nuovi contatti positivi oggi con l'entourage di Hermoso. L'ex Atletico è il primo nome per rinforzare la difesa.

Su Hermoso non molla il Napoli, ma - come detto - un possibile rialzo ruota attorno alla cessione di un difensore (ragioni non economiche ma di organico)".