Dazn - Nome nuovo per il centrocampo: chiesto al Chelsea il prestito di Chukwuemeka

vedi letture

La società partenopea ha chiesto informazioni per il prestito del centrocampista classe 2003, considerato un esubero dai Blues, almeno per questa stagione.

In attesa che il Napoli annunci David Neres, che oggi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, si continua a lavorare sul mercato anche per gli altri reparti. L'attacco in primis, dove l'avvicendamento Osimhen-Lukaku non si è ancora completato, ma anche il centrocampo ha bisogno di innesti.

Il nome nuovo è quello di Carney Chukwuemeka e lo lanciano i colleghi di Dazn. Nei contatti col Chelsea per l'operazione Lukaku la società partenopea ha chiesto informazioni per il prestito del centrocampista classe 2003, considerato un esubero dai Blues, almeno per questa stagione.