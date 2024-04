Dazn - Non solo Conte, tra i nomi sulla lista del Napoli c'è anche Pioli: deluso come il Milan

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha riferito su X la situazione di Stefano Pioli il Milan e le prospettive future per il tecnico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha riferito su X la situazione di Stefano Pioli il Milan e le prospettive future per il tecnico: "L'eliminazione dall'Euroa League - per come è arrivata - ha deluso la dirigenza rossonera e lo stesso Pioli. Le prospettive del club sul tecnico sono cambiate e la permanenza è complicata. Pioli è uno dei nomi sulla lista del Napoli, oltre a quello di Conte.

Il Milan ha virtualmente centrato la qualificazione in Champions League e non ha altri obiettivi in stagione al 19 aprile. Uno dei motivi che potrebbero portare all'addio. Dopo una prima parte di stagione difficile, l'ottimo inizio di 2024 aveva rialzato le quotazioni di Pioli. Come detto in queste settimane, un'ottima Europa League avrebbe agevolato la permanenza di Pioli, che adesso ha due obiettivi: vincere nel derby e mantenere il secondo posto in classifica".