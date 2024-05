Dazn - Per Zirkzee non servirà trattare col Bologna, basta pagare la clausola: fissata la cifra

Orazio Accomando, giornalista DAZN, ha parlato nel corso di Tutti Bravi dal Divano della situazione di Joshua Zirkzee

Orazio Accomando, giornalista DAZN, ha parlato nel corso di Tutti Bravi dal Divano della situazione di Joshua Zirkzee che potrebbe lasciare il Bologna nella prossima finestra di mercato. L'attaccante olandese ha un contratto particolare: ha una clausola di 40 milioni di euro e sarà libero di scegliere la sua prossima squadra tra quelle che pagheranno la cifra. Dunque non sarà necessaria alcuna trattativa coi rossoblu e tantomento col Bayern Monaco per acquistare il classe 2001.

Queste le parole di Orazio Accomando, giornalista DAZN:"Comprare Zirkzee? È più facile a livello di trattative per i club, perché probabilmente non bisogna passare dal Bologna. Il Bayern Monaco ha una clausola di recompra di 40 milioni di euro, il giocatore potrà decidere la prossima destinazione a patto che una squadra, una società, entro l'inizio di luglio paghi questi 40 milioni di euro e trovi l'accordo con il giocatore. Perché è più facile? Perché non serve sedersi al tavolo con il Bologna, il Bayern Monaco incasserà una cifra vicina al 45% della vendita di Zirkzee. Quindi non ci saranno trattative tra due club per l'acquisto di Zirkzee ma basterà pagare questa clausola. Questo comporta però una trattativa diretta con l'entourage del giocatore, una cifra a portata di tante società e quindi questo potrebbe portare l'entourage di Zirkzee ad alzare quella che è la richiesta".