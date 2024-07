Gazzetta annuncia: "Di Lorenzo, strappo quasi ricucito. Conte è stato decisivo"

"Antonio Conte è stato un elemento fondamentale nel ricucire lo strappo tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che parla dunque di parti molto vicine.

"L'allenatore ha fatto capire alla società di dover fare un passo indietro sul discorso della cedibilità di tutta la orsa (compreso il capitano) e, allo stesso modo, ha fatto sentire nuovamente importante Giovanni riconoscendogli lo spessore tecnico e umano di un capitano. La riconciliazione tra il Napoli e Di Lorenzo sarebbe più che mai vicina. Gli incontri tra la dirigenza e l'agente del calciatore a Roma prima ed a Napoli poi, hanno in pratica rasserenato gli animi. La riconferma del capitano appare più che mai scontata a questo punto. Tuttavia, per poter mettere la parola fine sulla vicenda ci sarà un faccia a faccia tra De Laurentiis e Di Lorenzo. Un modo per chiarirsi definitivamente e senza fraintendimenti".