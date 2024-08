Gazzetta - Domenica l'agente di Kvara era al Maradona: si torna a parlare di rinnovo?

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola c'era anche Mamuka Jugeli, l'agente di Khvicha Karatskhelia, domenica sera al Maradona. E nel post partita era felice per la grande prestazione del suo assistito. Una visita di cortesia e magari per darsi appuntamento a settembre, quando - col mercato chiuso - col Napoli riprenderanno i lavoro per cercare di trovare un'intesa per il rinnovo della stella georgiana, oggi legata al Napoli da un contratto fino al 2027 a 1,5 milioni. "Kvara aspetta una proposta da top player, magari con clausola rescissoria" si legge.