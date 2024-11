Gazzetta - Ismajli insuperabile, ora ci pensano le big: dopo la Juve c'è il Napoli

L'Empoli, partito come al solito per conquistare la salvezza, sta veleggiando da inizio anno ben al di sopra della zona retrocessione. Un rendimento dovuto soprattutto ad una fase difensiva di granito: quella toscana è infatti di gran lunga la difesa meno battuta tra le formazioni che lottano per mantenere la categoria e una delle migliori dell'intero campionato (meglio hanno fatto solo Napoli e Juventus). In un collettivo che funziona ci sono delle individualità che stanno emergendo: dal portiere Devis Vasquez al difensore Adrian Ismajli (praticamente insuperabile in questo inizio di stagione).

Il centrale albanese è uno dei 14 giocatori di movimento mai sostituiti in questo primo scorcio di campionato. Non a caso, per Ismajli si stanno mobilitando le big: come sottolinea La Gazzetta dello Sport si era parlato della Juventus, subito dopo l’infortunio di Bremer. Adesso si parla del Napoli, che lo ha visto annullare Lukaku nella gara del 'Castellani’. L’albanese è cresciuto tantissimo negli ultimi due campionati. In un paio di statistiche è davvero al top per adesso: delle 337 respinte difensive dell’Empoli, 111 sono sue e di queste 55 sono di testa. È avanti a tutti di gran lunga in Serie A su questi dati.