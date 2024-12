Gazzetta - Kiwior, doccia fredda per il Napoli: Arteta ha ribadito l'incedibilità

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale da portare in azzurro a gennaio e uno dei nomi preferiti dalla dirigenza partenopea è quello di Jakub Kiwior. Il polacco è stato corteggiato a lungo e aveva anche dato il suo placet all’operazione. Arteta, però, ha gelato il Napoli, ribadendo l’incedibilità del suo difensore a gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

