Calciomercato Napoli, Atta resta nei radar: trattativa complicata per due motivi

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Calciomercato Napoli, Arthur Atta nel mirino per il centrocampo: la concorrenza della Premier e l’alternativa Davide Frattesi

Arthur Atta è uno dei nomi che stanno animando le indiscrezioni di mercato in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese, protagonista di un’annata molto positiva con l’Udinese, ha confermato le qualità e il talento già mostrati al suo arrivo in Friuli, attirando l’attenzione di diversi club. In passato il giocatore è stato sondato anche dall’Inter, che al momento sembra però avere altre priorità per il reparto di centrocampo. In questo scenario potrebbe inserirsi il Napoli, alla ricerca di un rinforzo in mediana da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Trattativa complicata: Atta resta il primo obiettivo, sullo sfondo Frattesi

L’eventuale operazione per arrivare ad Atta si preannuncia tutt’altro che semplice, riferisce il portale TuttoUdinese. Il club bianconero, infatti, non ha intenzione di privarsi del centrocampista se non di fronte a un’offerta particolarmente importante, mentre la concorrenza dei club di Premier League potrebbe far ulteriormente lievitare il costo del cartellino qualora l’ex Metz finisse sul mercato. In alternativa, il Napoli continua a monitorare anche la situazione di Davide Frattesi, che però sembra destinato sempre più al Nottingham Forest. Un trasferimento che, indirettamente, potrebbe liberare spazio nelle strategie dell’Inter, ma che costringerebbe il club di Aurelio De Laurentiis a inserirsi in una trattativa già ben avviata.