Juventus, caccia al difensore: pressing su Gila, ma il Napoli è in vantaggio

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Juventus, mercato difensori: da Bremer a Lucumí e Gila, si accende la sfida con il Napoli

In casa Juventus il reparto difensivo è al centro di diverse valutazioni di mercato, a partire dalla situazione legata a Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è infatti vincolato a una clausola rescissoria da 57 milioni di euro, valida fino al 10 agosto, elemento che tiene aperti scenari ancora tutti da definire. Anche Federico Gatti potrebbe lasciare Torino nel corso dell’estate, rendendo necessario un intervento sul mercato per rinforzare la retroguardia bianconera. Per questo motivo la dirigenza juventina ha iniziato a muoversi su più fronti, intensificando i contatti con il Bologna per Jhon Lucumí, che ha ancora un solo anno di contratto e una clausola da 28 milioni valida fino a metà luglio, cifra però ritenuta al momento elevata. Parallelamente, la Juventus sta valutando anche altri profili per la difesa, scrive nel suo editoriale il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini.

Gila nel mirino: sfida tra Juventus e Napoli per il difensore della Lazio

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è anche quello di Mario Gila, per il quale però la concorrenza è agguerrita. In questo caso il Napoli risulta in una posizione di vantaggio, con Massimiliano Allegri che è considerato un grande estimatore del giocatore, ma l’interesse della Juventus resta concreto. La valutazione del difensore si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, anche se la Lazio non ha intenzione di svenderlo, anche perché il 50% dell’eventuale futura cessione sarebbe destinato al Real Madrid, club che detiene una percentuale sulla rivendita. Un dettaglio che complica ulteriormente qualsiasi trattativa e che potrebbe alimentare un duello di mercato tra bianconeri e azzurri nelle prossime settimane.