Frattesi-Napoli? Tmw: "Ipotesi difficile, più probabile vada al Nottingham"
Davide Frattesi è uno dei nomi osservati dal Napoli per rinforzare il centrocampo, ma sul calciatore dell'Inter c'è la concorrenza di Roma, Juventus e soprattutto Nottingham Forest. A dare aggiornamenti sulla situazione è Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb.com, che nel suo editoriale riporta quanto segue: "In uscita rimane Frattesi. L'ipotesi più probabile resta il Nottingham Forest, più difficili le strade Roma e Napoli. Da non sottovalutare anche l'idea di una maxi operazione con la Juventus con Cambiaso e Carlos Augusto".
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"Qui in vantaggio c'è il Napoli (con Allegri suo primo estimatore) ma l'interesse è molto concreto. La valutazione è tra i 25 e i 30 milioni. Anche lui come Lucumi andrà in scadenza alla fine del prossimo anno. La Lazio chiede tanto anche perché il 50 per cento della cessione finirà nelle casse del Real Madrid".
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