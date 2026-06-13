Ultim'ora Lucca, interesse dalla Serie A: due club hanno chiesto informazioni al Napoli

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Calciomercato Napoli, Lorenzo Lucca in uscita? Sondaggio di Genoa e Bologna, ma occhio alla possibile rivalutazione di Massimiliano Allegri

Lorenzo Lucca è appena rientrato dal prestito al Nottingham Forest e potrebbe lasciare nuovamente il Napoli alla ricerca di una nuova squadra. Non è mai decollata l’avventura in azzurro dell’attaccante classe 2000: dopo soli sei mesi sotto la guida di Antonio Conte è stato mandato in prestito in Inghilterra, nonostante fosse stato acquistato l’estate precedente per 35 milioni di euro.

L'arrivo di Allegri cambia il futuro di Lucca? Intanto c'è un sondaggio di Genoa e Bologna

Ora, con l’arrivo di Massimiliano Allegri c’è anche una probabilità che la posizione di Lucca venga rivalutata, ma intanto diverse squadre hanno chiesto informazioni conoscendo la situazione. Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, c’è stato un sondaggio di Genoa e Bologna per Lucca: l’attaccante è stato chiesto in prestito. Nelle prossime settimane sarà più chiara la decisione del club azzurro sul suo futuro