Ultim'ora Frattesi, occhio al Nottingham! Romano: "C'è apertura, ma priorità resta l'Italia"

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Calciomercato Napoli, Davide Frattesi è uno degli obiettivi ma c'è la concorrenza del Nottingham Forest: il punto di Fabrizio Romano

Davide Frattesi è nella lista degli obiettivi di calciomercato del Napoli per rinforzare il centrocampo. Gli azzurri, però, stanno valutando anche altri profili e intanto dovranno dare priorità ad alcune cessioni: è difficile quindi pensare ad un affondo nel breve tempo per il calciatore dell'Inter, e nel frattempo la concorrenza potrebbe inserirsi. Come riporta infatti il giornalista Fabrizio Romano su YouTube, suonano le sirene inglesi per Frattesi:

"Il Nottingham Forest ha già un'apertura totale da parte del giocatore. Mi raccontano che Frattesi darebbe apertura alla possibilità del Nottingham Forest, non chiude le porte: andrebbe a fare un'esperienza in Inghilterra, in Premier League. È chiaro che l'Italia per Frattesi sarebbe la priorità, sarebbe la preferenza. Quello che manca al momento è ancora un via libera tra club: al Nottingham ci sono stati dei cambiamenti dirigenziali e c'è il discorso della cessione di Elliot Anderson, il Manchester City ha offerto 106 milioni di euro più 15 di bonus. E il Nottingham ha rifiutato, vuole gli stessi soldi senza bonus: quindi è questo il passaggio che sta rallentando il Forest, capire se si raggiungerà l'accordo o meno con il City. E da lì passerà anche il discorso di Davide Frattesi che è in attesa".