Calciomercato Napoli, che differenza con la scorsa stagione: cambieranno cifre e tempistiche

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In attesa di poter annunciare Massimiliano Allegri, il Napoli è in contatto già da tempo col tecnico per definire le varie strategie di mercato su come ritoccare una rosa considerata già di altissimo livello. Quest'aspetto è centrale perché sarà un mercato totalmente diverso dall'ultimo. In primis per l'aspetto economico visto che il Napoli viene già da un mercato di oltre 200mln di euro e pronti-via ora ha già riscattato Alisson Santos e Rasmus Hojlund per una sessantina di milioni di euro, ma anche a livello strategico: il club partenopeo l'anno scorso anticipò tutte le operazioni - strapagandole per questo - per accontentare le richieste di Antonio Conte sia sui nomi da prendere che sulle tempistiche per metterli a disposizione del tecnico già per il ritiro di Dimaro. Quest'anno sarà totalmente diverso.

Prima le cessioni

Il mercato di quest'anno si svilupperà molto più avanti. Non solo a causa del Mondiale o del cambio in panchina visto che Allegri potrebbe aver bisogno di lavorare in ritiro per una decisione più precisa e ponderata sul modulo e su alcuni singoli. Principalmente perché il Napoli ha bisogno prima cedere per poi potersi muovere in entrata. Mai il Napoli ha avuto una rosa così lunga, considerando anche i rientri dai prestiti, ma al di là dell'aspetto numerico quello che pesa è il lato economico: per ammortamenti e monte stipendi c'è necessità di un grande lavoro in uscita.

Le necessità

Prima di tutto verranno annunciati i rinnovi di Amir Rrahmani e Leonardo Spinazzola, quest'ultimo in scadenza al 30 giugno, poi l'eccezione in entrata - prima delle cessioni -potrebbe essere un laterale destro, l'atteso vice-Di Lorenzo che manca un po' (Khalaili è il preferito, ma c'è anche Dodò più economico, per esempio). Per intervenire su altri ruoli c'è bisogno prima di un lavoro in uscita che metterà a dura prova il ds Manna. Anche perché per fissare con precisione il budget per cartellini e stipendi c'è da capire anche il futuro di Romelu Lukaku che da solo incide tantissimi in termini salariali.