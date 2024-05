Gazzetta - Occasione Quarta: non rinnova e il Napoli ci prova, prezzo irrisorio

Il giocatore ha solo un altro anno di contratto (scadenza2025) e la sua intenzione è quella di non rinnovare con la Fiorentina

Fiorentina-Napoli di questa sera sarà anche l'occasione per intavolare discorsi di mercato. La Gazzetta dello Sport di oggi spiega come i partenopei guardino da tempo interessati la situazione di Lucas Martinez Quarta. Il giocatore ha solo un altro anno di contratto (scadenza2025) e la sua intenzione è quella di non rinnovare con la Fiorentina.

Il suo agente è atteso in città in queste ore e il match tra i viola e i campani sarà l'occasione per i due club di riparlarne, non per forza incontrandosi stasera al Franchi ma anche con una telefonata, visti gli ottimi rapporti tra le due proprietà. L'argentino, prosegue il quotidiano, vale circa 10 milioni di euro.