Gazzetta - Osimhen al PSG in estate? Victor ha un altro desiderio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Paris Saint-Germain ha puntato Victor Osimhen per sostituire Kylian Mbappè, che a fine stagione si svincolerà in scadenza di contratto. Ma il centravanti del Napoli preferirebbe unì'altra destinazione, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

E sarebbe l’ideale per motivi di natura tecnico-tattica: Victor è centravanti vero, uomo d’area di rigore che ama lanciarsi negli spazi in campo aperto. Proprio quello che serve a Luis Enrique che in questa stagione ha chiesto a Mbappé di cambiare il modo di attaccare e di riempire l’area. Ma queste sono questioni secondarie: se il Psg dovesse decidere di puntare su Osimhen, è difficile pensare che l’affare non vada in porto, anche se non è tutto così scontato.

Il nodo, infatti, potrebbe essere rappresentato dal desiderio di Victor di sbarcare in Inghilterra: la Premier è da sempre il grande obiettivo di Osimhen e anche Oltremanica gli estimatori non mancano. A dirla tutta, nella testa di Victor, il Chelsea avrebbe una corsia preferenziale, anche perché è lì che ha giocato il suo idolo Drogba. Il problema è che il Chelsea oggi (e forse anche la prossima estate) non può garantire al nigeriano la Champions, cosa che invece potrebbe trovare all’Arsenal, altro club pronto a iscriversi alla volata per il 9 azzurro”.