Gazzetta - Rafa Marin via, ma non al Como: il difensore torna in Spagna, i dettagli

vedi letture

Il futuro di Rafa Marin sarà altrove, ma non al Como. Il giovane difensore spagnolo, protagonista di soli 180 minuti in stagione – tutti disputati in Coppa Italia – è pronto a lasciare temporaneamente il Napoli. La destinazione non sarà il club lombardo, nonostante il forte interesse di Cesc Fabregas e un corteggiamento durato settimane.

Nelle ultime ore, infatti, il Villarreal ha sbaragliato la concorrenza, avvicinandosi all’accordo per un prestito di sei mesi. Una soluzione che soddisfa tutte le parti in causa: il Napoli, che incasserebbe una cifra per il prestito mantenendo invariato lo stipendio del giocatore, e lo stesso Marin, che troverebbe continuità sotto la guida di Marcelino. L'allenatore del Submarino Amarillo vede nel giovane difensore l'innesto perfetto per completare il pacchetto arretrato e spingere il Villarreal nella corsa a un piazzamento europeo.

Un arrivederci, dunque, che potrebbe trasformarsi in una preziosa opportunità per il giovane centrale, con il Napoli che osserva da lontano in attesa di valutare i frutti di questa esperienza. A scriverlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.