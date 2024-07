Gazzetta - Retroscena Osimhen: dalla Premier arrivati massimo 70mln

Assume sempre più i toni della telenovela la vicenda legata a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato il trascinatore due stagioni fa del Napoli che poi si è laureato campione d’Italia. Nella passata stagione, fra alti e bassi, il giocatore ha comunque disputato delle ottime partite riuscendo a realizzare 17 gol nelle 32 gare che fra campionato e coppe ha disputato. Ovviamente il calciatore ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club internazionali. Il Paris Saint-Germain è stata la squadra più accreditata anche se ci sarebbero importanti novità.

Niente da fare per il PSG

Il club parigino infatti avrebbe deciso di fare un passo indietro, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il presidente Al-Khelaifi ritiene eccessivi i 100 milioni di euro ritenendo con De Laurentiis stia commettendo lo stesso errore della passata estate.

Offerte dalla Premier o dall'Arabia

Adesso quindi le possibilità di sarebbero ridotte molto visto che la possibile cessione di Osimhen aprirebbe l’acquisto di Lukaku. Adesso le possibilità per il numero 9 azzurro sono ridotte all’Arabia oppure il blitz di qualche club inglese. Dalla Premier le offerte che sono arrivate non sono però soddisfacenti visto che l’Arsenal per il momento ha raggiunto soltanto i 70 milioni di euro.