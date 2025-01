Gazzetta - Sondaggio per Skriniar! Si lavora a un prestito con diritto, ostacolo ingaggio

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe vivere una svolta nei prossimi giorni. Dopo l’interesse di club turchi e inglesi, è emersa anche la possibilità di un sorprendente ritorno in Serie A, con il Napoli pronto a sondare il terreno per il difensore del PSG. La situazione del centrale slovacco a Parigi è sempre più delicata: da titolare inamovibile è scivolato in panchina, fino a diventare un elemento marginale nella rosa che Luis Enrique vuole rifondare. Tra i sacrificabili figura anche l’attaccante Kolo Muani, ma Skriniar potrebbe essere il primo a partire. Il Napoli starebbe valutando un’operazione in prestito, con eventuale riscatto a fine stagione, per riportare il giocatore in Italia. Qui ritroverebbe Antonio Conte, l’allenatore con cui ha conquistato lo scudetto nel 2021 all’Inter, e che lo stima profondamente per costruire una squadra competitiva sia in Italia che in Europa.

L’ostacolo principale rimane l’ingaggio: Skriniar percepisce 10 milioni netti a stagione, una cifra fuori portata per il Napoli, ma che non ha scoraggiato club turchi come il Galatasaray e il Fenerbahçe. I primi, attualmente leader della Super Lig, avevano già tentato un approccio in estate, mentre il club di Mourinho punta a rinforzarsi per inseguire il titolo. Entrambe le destinazioni restano sul tavolo e non lasciano indifferente lo slovacco, che si è sempre comportato da professionista nonostante la marginalizzazione subita al PSG.

Anche in Premier League il profilo di Skriniar suscita interesse: il Tottenham sta monitorando la situazione, pur avendo come priorità un attaccante, e altri club di vertice potrebbero inserirsi nella corsa. Resta però da trovare un’intesa con il PSG, cui il difensore è legato da un contratto fino al 2027.

I prossimi giorni saranno cruciali per il futuro di Skriniar, tra un possibile ritorno in Italia, l’attrattiva della Turchia e le sirene inglesi. Il Napoli ci spera, ma il nodo economico sarà decisivo.