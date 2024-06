Il Roma - Al Napoli è tornato l'ordine: ADL in vacanza, Conte chiuso da Manna e Chiavelli

Stavolta niente “Treno per Yuma” o beffe in stile Gabri Veiga. Conte arriva veramente, e probabilmente ha già firmato il contratto.

Stavolta niente “Treno per Yuma” o beffe in stile Gabri Veiga. Conte arriva veramente, e probabilmente ha già firmato il contratto. Lo scrive quest'oggi Giovanni Scotto sul quotidiano Il Roma, raccontando delle differenze rispetto alla scorsa stagione. Di seguito uno stralcio: "Si aspetta l’annuncio di De Laurentiis. Nessun ritardo, i tempi sono in linea con i programmi. Il ds Manna è stato già annunciato, ora tocca all’allenatore. L’idea era di metterlo ufficialmente al lavoro ai primi di giugno, e così sarà. Quest’anno niente “casting” con 40 candidati, o le famose “interviste” di cui spesso parla De Laurentiis. Anzi, il presidente si è defilato nei giorni più intensi della trattativa: addirittura se ne è andato in vacanza.

A chiudere l’accordo con Conte ci hanno pensato Manna e l’amministratore delegato Chiavelli. Musica per le orecchie dei tifosi del Napoli, angosciati dalla negativa stagione appena conclusa, e consapevoli che le ingerenze di De Laurentiis hanno pesato parecchio sulla “catastrofe” di cui parlò Francesco Calzona qualche settimana fa. Il presidente, invece, sembra aver capito la lezione. Stavolta il direttore sportivo non è arrivato come un turista in pieno luglio, nel bel mezzo del ritiro estivo, quando l’allenatore era già stato scelto e le strategie di mercato erano chiare. Le cose sono state fatte con ordine, ed è già molto".