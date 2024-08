Il Roma - Clamoroso Psg: pronti 100mln per Osimhen solo se avrà prelazione su Kvaratskhelia

Aspettando le visite mediche di Romelu Lukaku, che saranno fissate dopo che si completeranno gli ultimi dettagli contrattuali (mercoledì il giorno probabile) il ds Giovanni Manna, che ieri è tornato da Londra e in serata ha assistito alla partita, ha messo la mani su Scott McTominay del Manchester United. Operazione a titolo definitivo sulla base di 27 milioni (25+2) per il centrocampista di qualità richiesto da Antonio Conte. Oggi dovrebbe essere il giorno della fumata bianca.

Allo stesso tempo il ds azzurro vuole portare a Napoli anche l’altro scozzese Billy Gilmour del Brighton. Anche in questo caso c’è l’accordo per 18 milioni, e si attende l’ultimo ok di De Laurentiis. Nel frattempo si lavora agli ultimi dettagli per Lukaku e McTominay. Considerando anche Neres, un “tris” di operazioni che sono state lanciate grazie all’apertura del Paris Saint Germain per Victor Osimhen. L’agente del nigeriano, Roberto Calenda, dovrebbe portare in settimana un’offerta che può arrivare 100 milioni, che il Napoli è pronto ad accettare. Si parla di un incontro a breve. Tuttavia, la cifra sarebbe possibile solo se il Psg avrà la prelazione su Khvicha Kvaratskhelia a partire dal prossimo anno. Una condizione chiesta dai parigini per accontentare Osimhen e il Napoli.