Il Roma - Follia Cairo: per Buongiorno ha chiesto gli oltre 50mln di Bremer

Un profilo giovane e di grande prospettiva per la difesa: il rinforzo giusto che il Napoli ha individuato è Alessandro Buongiorno del Torino. Scrive quest'oggi Giovanni Scotto sul quotidiano Il Roma, raccontando però le difficoltà del trasferimento a causa delle richieste di Cairo: "Il mancino piace molto ad Antonio Conte, che lo ha anche incontrato personalmente: Buongiorno sarebbe il rinforzo ideale, giocherebbe al centro del terzetto difensivo che il nuovo allenatore ha in mente. L’obiettivo del ds Manna è di spingere sulla volontà del giocatore, che gradirebbe la piazza partenopea, ma che dopo l’Europeo dovrà chiedere al presidente Cairo di essere ceduto.

E qui arriva la parte difficile, perché il Torino valuta Buongiorno ben 55 milioni di euro. Valutazione altissima, mentre il Napoli ha in mente di proporre una contropartita e soldi per una valutazione complessiva di 40 milioni. Ad esempio soldi più Ostigard, che al Torino (teoricamente) farebbe comodo proprio pers ostituire Buongiorno. E intanto il club azzurro segue anche un altro difensore di piede sinistro. È lo spagnolo Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, ma ormai prossimo allo svincolo. Il 28enne potrebbe arrivare a parametro zero e non sarebbe un’alternativa a Buongiorno: bisogna fare i conti, in questo caso, con un alto ingaggio e le commissioni per gli agenti. Difficilmente Hermoso accetterebbe un contratto inferiore ai 3 milioni di euro: bisogna capire se il club azzurro può spingersi così in alto, oppure fermarsi - ad esempio - a 2.5 milioni. Inoltre, Hermoso costerebbe comunque qualcosa in commissioni per gli agenti. Una cifra che può oscillare facilmente tra i 2 e i 5 milioni di euro: anche in questo un aspetto da non sottovalutare".