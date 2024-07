Il Roma - Hermoso, nessuna novità: il Napoli ha 6 difensori e deve prima cedere

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su X le ultime su Mario Hermoso

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su X le ultime su Mario Hermoso: “Hermoso è uno di quei nomi di mercato alimentati sui social e sui quali non si registrano novità particolari da settimane. Il Napoli ha fatto un sondaggio circa un mese fa: richiesta di 5 mln a stagione, giudicata troppo alta. Il suo procuratore si è poi rifatto vivo col club azzurro offrendo "sconti" sulle commissioni e proponendo il difensore a mezza Europa e in Arabia.

Per il club azzurro Hermoso dovrebbe guadagnare circa la metà. Inoltre, oggi ci sono 6 difensori centrali (contando anche Buongiorno) più l'interessante opzione Olivera (che da centrale sta facendo benissimo in Copa America) e prima di un altro innesto bisognerebbe cedere almeno un difensore tra quelli oggi in organico”.