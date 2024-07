Il Roma - Osimhen destinato a partire: sarà out anche in Coppa Italia

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Ad oggi non ci sono aperture alla permanenza di Osimhen al Napoli. Le volontà di separarsi sono reciproche e restano le stesse, né ovviamente Conte ha chiesto di cambiare gli accordi. Non esistono clausole o patti taciti per una conferma, né tantomeno ipotesi con stipendio abbassato.

Anche Conte aspetterà pazientemente che l'operazione vada in porto, con Lukaku che resta in attesa senza guardarsi intorno. L'obiettivo è risolvere la questione entro la prima di campionato. In ogni caso il nigeriano non sarà utilizzato, nemmeno in Coppa Italia. Chiaramente, tutto può succedere ma ad oggi Osimhen resta in partenza: nelle sue preferenze ci sono PSG e Chelsea, l'Arabia ad oggi è uno scenario solo ipotetico. Sarà comunque l'attaccante a scegliere la sua prossima squadra".