Il Roma - Raspadori punto fisso del Napoli di Conte: può partire un altro attaccante

"Osimhen? Oggi si parla di nuovo del PSG, ma sarà obbligato a rispondere alla convocazione in ritiro, a meno che De Laurentiis non gli conceda un permesso"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Andava fatta questa rivoluzione in difesa, bisognava resettare un po’ tutto anche in virtù di quella che è stata la fase difensiva dell’anno scorso. C’era sempre la sensazione che gli avversari potessero segnare e spesso segnavano. Conte in conferenza è stato chiaro, si preoccupava della spina dorsale della squadra e ora si sta concentrando sulla difesa.

Raspadori e Folorunsho? Raspadori non si muove, se proprio uscisse un attaccante sarebbe Simeone che chiede di giocare di più. Raspadori è un punto fisso del Napoli come lo saranno i vari Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka ed Anguissa. Osimhen? Oggi si parla di nuovo del PSG, ma sarà obbligato a rispondere alla convocazione in ritiro, a meno che De Laurentiis non gli conceda un permesso speciale. Lukaku? Ricordiamoci il Lukaku della vittoria dello scudetto dell’Inter e non quello della Roma”.