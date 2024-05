Kiss Kiss - Caprile torna a Napoli: sarà il portiere del futuro

Come scrive la redazione di Kiss Kiss Napoli, il Napoli punterà su Elia Caprile il prossimo anno

TuttoNapoli.net

Come scrive la redazione di Kiss Kiss Napoli, il Napoli punterà su Elia Caprile il prossimo anno. Dopo l’esperienza vissuta ad Empoli, il classe 2001 tornerà alla base. Ottima la stagione dell'ex portiere del Bari che dunque diventerà protagonista per la porta del Napoli in vista del prossimo anno.