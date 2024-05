Kiss Kiss, notizia su Osimhen: "Se non va in Premier ha un'altra idea sul futuro"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Osimhen? Il suo volere è la Premier League, non è attratto dal PSG anche perchè in Francia ci ha già giocato. Se non arrivassero offerte dalla premier terrebbe in considerazione delle proposte dall’Arabia. Al Napoli tutto ciò non interessa, l’importante è che arrivino 120 mln. Lukaku? Da quello che so non c’è nulla di concreto, è una suggestione che viene abbinata a Conte".